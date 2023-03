Ladies Circle deelt weer cheques uit aan Tongerse scholen

Tongeren

Leden van Ladies Circle Tongeren trokken op pad met een stapel cheques, de opbrengst van hun ontbijtbuffet. Alle Tongerse basisscholen krijgen een cheque van 1.500 euro. Basisschool Picpussen heeft het bedrag besteed aan een houten buitenkeuken (foto), gemaakt door de viio-leerlingen van 5 Hout. Kleuterschool De Puzzel in Piringen koos voor een speelboot. Basisschool ‘t Atheneeke spendeert het bedrag aan de uitbreiding van de leesmobiel. Kleuterschool Evermaruske in Rutten kiest voor schoolmateriaal. Later trekken ze nog naar BS Sint-Jan, Jeugdland. en Trampolien. (diro)