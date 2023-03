Belg (46) die peperdure Ferrari spectaculair aan gruzelementen reed, krijgt boete van… 87 euro

De Belg (46) die afgelopen weekend een peperdure blauwe Ferrari SF90 aan spaanders reed in het Italiaanse Osimo, krijgt voorlopig enkel een boete van 87 euro. Dat zegt de Italiaanse politie, die de boete heeft verstuurd.

Het waren spectaculaire beelden, die afgelopen weekend heel Europa rondgingen. Twee peperdure Ferrari’s gingen in het Italiaanse plaatsje Osimo spectaculair uit de bocht, en ze crashten allebei tegen een betonnen muur. De crash werd gefilmd door een bewakingscamera van een woning. Eén van de wagens schoot vervolgens in brand. De chauffeurs: twee vakantiegangers. In de rode Ferrari F12 Berlinetta zat een Nederlander (56). Uit de blauwe Ferrari SF90 stapten een Belg (46) en zijn vrouw. Niemand overleed bij de onwaarschijnlijke crash, al moest de vrouw wel naar het ziekenhuis voor verzorging.

Ook financieel lijkt de hele zaak voor de twee betrokkenen nog te kunnen meevallen. Volgens de Italiaanse krant Cronache Ancona waren de twee auto’s goed verzekerd. Bovendien zouden de chauffeurs voorlopig enkel een boete krijgen.

“Fast & Furious”

“De twee chauffeurs hebben een negatieve alcoholtest afgelegd”, zo citeert de Italiaanse krant de politie. Op de bewuste plek geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Het valt te raden dat de twee Ferrarichauffeurs zich daar niet aan gehouden hebben. “Maar op de bewuste weg staat geen snelheidscamera, die het overschrijden van de snelheidslimiet heeft geregistreerd.”

“Er zijn ook geen videocamera’s die andere overtredingen hebben kunnen filmen, zoals riskant inhalen of roekeloos rijden - toestanden zoals in de films van “Fast & Furious”.”

Daarom krijgen de twee chauffeurs voorlopig enkel een boete, wegens “het verlies van de controle over het voertuig”. De Italiaanse wet zegt dat een chauffeur te allen tijde zijn voertuig onder controle moet houden en in staat moet zijn om alle noodzakelijke manoeuvres in veilige omstandigheden uit te voeren.

KIJK. ”Spectaculaire beelden: Belg en Nederlander gaan met hun Ferrari uit de bocht en crashen tegen chique villa”

De boete daarop is, voor wie binnen de vijf dagen betaalt, bedraagt 87 euro.

Maar de Italiaanse politie benadrukt dat het onderzoek verder gaat. Er kunnen zich bijvoorbeeld nog andere chauffeurs melden, die getuige waren van andere verkeersinbreuken. Indien één van de betrokkenen een ernstig letsel aan de crash overhoudt, kan de zaak nog een strafrechtelijk vervolg krijgen. “Als er andere inbreuken aan het licht komen, dan zal daar gevolg aan worden gegeven”, zegt commandant Daniele Buscarini.