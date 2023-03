Hoe moet het verder met Delhaize? “Ze zullen liever sluiten dan winkel aan concurrentie gunnen”

Het personeel van de vijf Limburgse Delhaizes in eigen beheer - zoals hier in Sint-Truiden - heeft het werk neergelegd na de bekendmaking van de directie. — © JCr

Hasselt/Genk/Sint-Truiden/Pelt/Houthalen-Helchteren

Delhaize wil haar 128 Belgische supermarkten in eigen beheer - waarvan vijf in Limburg - overlaten aan zelfstandige uitbaters. Een kans voor ondernemers maar het personeel van de Limburgse vestigingen is ongerust en heeft het werk neergelegd.