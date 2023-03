VIDEO. Meteen problemen in de ‘nieuwe’ ploegentijdrit van Parijs-Nice: achterblijver rijdt kopman bijna de hekken in

In Parijs-Nice experimenteren ze dinsdag met een nieuw format in de ploegentijdrit. De tijd van de eerste renner die over de streep rijdt, telt voor de uitslag. De kopman of kopmannen worden in de finale dus gelanceerd voor een ultieme sprint richting finish. Zo ook bij Bahrain-Victorious, die willen scoren met onder andere Luis Leon Sanchez. De Spanjaard moest een uitbollende achterblijver van Israel-Premier Tech ontwijken om een val te vermijden.