Onze boekentips: een dino in de bergen en een moordgolf in het Hoge Noorden

‘Honderd miljoen jaar en een dag’: over een expeditie naar een dinoskelet hoog in de bergen. — © BELGAIMAGE

Honderd miljoen jaar en een dag

Jean-Baptiste Andrea

Paleontoloog Stan trekt op expeditie om een dinoskelet te zoeken, hoog in de bergen op de Italiaans-Franse grens. Een boek van verbluffend mooie zinnen, over vriendschap in barre omstandigheden en innerlijke demonen die generatie na generatie in hun greep houden.

Uitgeverij Oevers, 224 blz., 23,50 euro

In de schaduw

Shelley Burr

Negentien jaar geleden verdween Evelyn, de zus van Mina McCreery, zonder een spoor achter te laten. Wanneer een privédetective aanbiedt om de zaak opnieuw te onderzoeken, weet Mina niet dat hij daar zijn eigen duistere redenen voor heeft. Sterk misdaaddebuut uit Australië.

Ambo|Anthos, 400 blz., 23,99 euro

Iconen

Erik Vlaminck

Met zijn volkse vertelstem schetst Vlaminck een ontluisterend beeld van een psychiatrisch centrum in het Vlaanderen van de jaren 70. Wantoestanden worden toegedekt, machtsmisbruik is schering en inslag. De ontzetting neemt pagina na pagina toe.

Vrijdag, 156 blz., 22,50 euro

Vriespunt

Arne Dahl

Na een koude winter legt de dooi het ene na het andere lijk bloot in Zweden. Speurders Berger & Blom moeten op zoek naar het verband tussen de slachtoffers om de moordenaar te stoppen. Verbijsterend en zenuwslopend verhaal uit het Hoge Noorden.

De Geus, 464 blz., 22,99 euro

Theodoor Cleysters: Aro Satoe (14)

Frank Le Gall

1934. Op een Indonesisch eiland beleeft Theodoor Cleysters een romance met avonturierster en wapenhandelaar Aro Satoe. Tot de Britten komen om Cleysters te arresteren. Cleysters vlucht met gastvrouw en bediende de jungle in. Waar het pas echt begint te spoken. Deze stripreeks tussen avontuur en literatuur ontgoochelt nooit.

Uitg. Dupuis, 80 blz., 17,99 euro