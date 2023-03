Meisje gooit stenen naar slapende zeeleeuw terwijl mama gewoon staat te kijken: “Verlaat alstublieft het strand”

Een meisje is eerder deze maand op de vingers getikt op het strand van San Diego. Toen een zeeleeuw lag te slapen op het strand had ze er niks beter op gevonden dan er steentjes naar te gooien. Omstanders stonden met open mond te kijken zeker omdat haar begeleidster, van wie verondersteld wordt dat het haar mama is, niet reageerde toen het gebeurde. “Meisje in het paars, gelieve het strand te verlaten”, greep redder van dienst kordaat in.