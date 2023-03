Het dubbelleven van Furkan uit Meulenberg: overdag is kapper, ’s avonds deelt hij uppercuts uit

Furkan werkt in kapsalon La Souf op de Koolmijnlaan. Van zijn baas Soufiane krijgt hij twee weken vrijaf als hij zich moet voorbereiden op een kamp. “Ik vind het belangrijk dat hij zich optimaal kan voorbereiden. Daarna haalt hij de gemiste dagen en uren wel weer in”, aldus de kapper.

“Ik begon op mijn 13de met boksen”, vertelt Furkan met kam en schaar in zijn hand. “Mijn vader was eerst niet zo enthousiast, want boksers krijgen al eens op hun gezicht natuurlijk. (lacht) Ik kwam af en toe ook wel eens met een blauw oog thuis. Maar mijn vader zag dat ik het meende en wou verdergaan. Toen ik drie jaar later Belgisch kampioen werd in de jeugdklasse, groeide de trots bij hem. In 2018 werd ik zelfs Belgisch kampioen in de middelgewichtsklasse. Sinds 2020 heb ik een profcontract en een eigen manager.”

Knock-outs

Onlangs gaf hij in de sporthal van Kuringen de kampioen van de Balkan, de Serviër Alexander Petrivic, nog een zware uppercut met knock-out voor gevolg. Dit gebeurde al in de eerste ronde en dit na een luttele 47 seconden. Geen doetje dus die Furkan. “Van de 24 kampen heb ik er amper twee verloren. Sinds ik prof ben won ik alle vier de kampen met knock-out.” Furkan traint keihard in Boxing Gym Hasselt, twee keer per dag, ’s morgens en ’s avonds, zeven dagen op zeven. Zijn trainer Murat Ipcioglu, die hem al vijf jaar begeleidt, gelooft erg in hem en noemt hem mentaal ijzersterk. Furkan zelf droomt ervan ooit wereldkampioen te worden.

© Karel Hemerijckx

Zacht

Furkan mag dan geen doetje zijn in de ring, daarbuiten is hij net het tegenovergestelde. “Ik ben een sociaal mens. Ik hou van de verhaaltjes en de grapjes van mijn klanten in de kappersstoel.” Een klant in de zaak die op zijn knipbeurt wacht, is vol lof over Furkan: “In de ring is hij de schrik van elke tegenstander. Hier is hij de zachtste mens ter wereld. Maar pas op, zijn vuisten zijn even sterk als zijn vingers hier in het salon.” (lacht)

De volgende wedstrijd van Furkan heeft plaats op 15 april Sint-Truiden. Furkan ziet het helemaal zitten: “Daar wacht een fanclub van 300 man me op om me zo naar de overwinning te schreeuwen. Niet alleen mannen van Meulenberg, maar van overal.”