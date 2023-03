Jack Vamp kruipt uit zijn kasteel en gaat knallen op de podia: “Ik wil mensen met hun gat zien schudden”

Arthur Boussiron (midden, met muts): “Er zit vuur in me, dat kan ik niet wegcijferen.” — © Boumediene Belbachir

Na winst in De Nieuwe Lichting schakelen de heren van Jack Vamp and The Castle Of Creep een versnelling hoger. En ze gaan live de boer op. Wat te verwachten? “Een explosie. Ik wil mensen met hun gat zien schudden.”

Eind januari maakte Studio Brussel de drie winnaars van De Nieuwe Lichting 2023 bekend. Als laatste naam kwam Jack Vamp and The Castle Of Creep uit de bus. De groep stuikte op het podium in elkaar van geluk. Frontman Arthur Boussiron (24) uit Bolderberg hield het niet droog van emotie en alle spanning die plots van zijn schouders viel.

Een maand later schakelt de band een versnelling hoger. Afgelopen week vonden er meetings plaats met een platenfirma en een gerenommeerd promotiebureau. We vangen op dat de gesprekken positief waren. De band trok ook naar Daft Music Studio in Malmedy om enkele opnames te maken voor Studio Brussel. Ze kregen er professioneel advies van mensen actief in de muzieksector. Het hoort bij het pakket als je De Nieuwe Lichting wint. Jack Vamp trekt ook de zalen in voor een tournee: op 17 maart spelen ze in Leopoldsburg. “Wat je live mag verwachten? A blast”, zegt frontman Arthur. “Een explosie. Een warboel. Chaos. Een trein die op je afstormt. Er gaan maar twee rustmomenten in de show zitten”, zegt hij.

© Boumediene Belbachir

Vuilnisbak

Het zou echter goed kunnen dat heel wat nummers die ze gaan spelen, later niet uitgebracht worden. “Er is een hele plaat klaar”, zegt Arthur. “Maar we staan op het punt om die in de vuilnisbak te kieperen. Weet je wat het probleem is als ik muziek maakt? Eens iets klaar is in de studio, ben ik het al beu. (lachje) Dan wil ik al verder naar de volgende stap.”

Een kleine greep uit de geplande concerten van komend jaar: een aantal andere concerten liggen ook al vast, maar mogen nog niet verklapt worden. — © RR

We doen een gesprek thuis bij hem in Bolderberg, waar de muren gesierd zijn met vinylplaten en muziekposters. De instrumenten - voor repetitie en opnames - staan in het salon opgesteld. Hij laat regelmatig muziek horen waar hij nu aan werkt: heel soulvolle muziek, funky, met een opmerkelijk lager tempo dan de single waarmee de band potten brak op De Nieuwe Lichting: Jack’s Tendency.

© Boumediene Belbachir

Na een blik op de muren, even graaien in zijn vinylcollectie en een uur babbelen weten we het wel heel zeker: Boussiron is in een enorm breed muzikaal palet geïnteresseerd, inclusief de klassiekers van de popgeschiedenis. Een van zijn helden is Prince: de nieuwe muziek die hij laat horen is dus geen verrassing. “Maar moet ik dat nu al uitbrengen, of gaan we nog eerst de oude nummers wat opfrissen?” Hij twijfelt, want hij weet ook: nu moet het ijzer gesmeed worden, het is hun momentum. “Wellicht zal het op termijn een mix worden: poppy, catchy songs met eighties invloeden, zoals Jack’s Tendency, en down tempo, meer soulvolle tracks. We zullen zien.”

Vuur

Hij beseft dat hij een wat rusteloze ziel is. “Jack Vamp is een soort vampier, maar hij hangt vast aan zijn castle of creep, zijn kasteel. Maar er zit vuur in me, dat kan ik niet wegcijferen. Ik probeer dat onder controle te krijgen”, zegt hij. “Uiteindelijk ben ik gewoon zoekende net als zoveel andere mensen. Uiteindelijk zijn we allemaal maar een stel apen, toch? Wat ik echt wil? Mensen met hun gat zien schudden als ze ons live zien. Zorgen dat ze even niks aan hun hoofd hebben, behalve onze muziek en show te laten binnenkomen.”

© Boumediene Belbachir

Afwachten dus wat de plaat uiteindelijk zal worden, maar eerst zit ook nog een speciale EP-release aan te komen bij het Limburgse FONS Records. “We willen muziek op cassette uitbrengen samen met een soort walkman. Ik ben bij studenten van Productdesign van Luca School Of Arts in Genk aan het polsen of ze een originele drager kunnen maken.”

Jack Vamp live op 16/3 Bosuil Weert, 17/3 Plug-In Leopoldsburg. Info en agenda: www.facebook.com/JackVampAndTheCastleOfCreep