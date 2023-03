COLUMN Limburgs Landschap: kruipt een oorworm ook echt in je oor?

Met een oorwurm in je hoofd zitten. Iedereen heeft het wel eens voorgehad. Een liedje of melodie die je blijft achtervolgen. Maar deze uitdrukking heeft een al niet zo aaibaar beestje een slecht imago bezorgd: de oorworm. Voor alle duidelijkheid: oorwormen kruipen niet in je oor en maken dus ook geen gaatjes in je trommelvlies. Gemalen oorwormen die tot welk zalfje dan ook worden verwerkt, helpen niet bij doofheid. Klinkklare onzin, zoals wij mensen wel meer de wereld durven insturen.Wat wel waar is, is dat de vrouwtjes een symbool van moederliefde zijn. In het najaar hebben vader en moeder oorworm al een ontmoeting achter de rug. Na de paring gaan de vrouwtjes op zoek naar een verborgen plekje waar ze tot vijftig eitjes leggen. Terwijl bij veel insecten hun taak er dan op zit, begint het echte werk voor moeder oorworm pas. Ze bewaakt haar legsel fanatiek. Zelfs vader oorworm blijft best op een veilige afstand. De vervaarlijke ‘tangen’ op hun achterlijf richten ze dreigend omhoog om indringers te verjagen. Meer bluf dan gevaar, maar het helpt wel. Daarnaast houdt ze de eitjes proper door ze regelmatig af te likken. Zo voorkomt ze schimmels of ander onheil. Afgestorven of slechte eitjes eet ze op om de rest van haar legsel meer kansen te geven. In deze periode komen de jonge oorwormpjes uit. Nimfen noemen we ze. Maar moeder oorworm blijft paraat. Ze brengt niet enkel voorverteerd voedsel naar haar nakomelingen, ze blijft ook in verdedigingsmodus leven. Dit tot haar zonen en dochters op eigen benen kunnen staan.Oorwormen zijn trouwens ook nuttige dieren in je tuin. Ze schakelen bij een overvloed aan dierlijke prooien graag over van een plantaardig menu – wat hun normale kostje is – naar een meer eiwitrijke bron van eten. Bladluizen worden dan vaak prooien voor hen. Om deze dus te bestrijden op een duurzame manier, kan je oorwormen naar je tuin lokken. Hang daarvoor omgekeerde bloempotjes in de bomen waar bladluizen zitten. Potjes met een gaatje in de bodem is ideaal. Neem een handvol stro, draai er een ijzerdraadje rond en steek dat door het gaatje. Zo kan je het makkelijk ophangen. Oorwormen vinden zulke plekjes enorm gezellig en nemen er binnen de kortste keren hun intrek in. Misschien nemen ze wel een klein oorwormradiootje mee naar binnen. Daar speelt dan een catchy deuntje op. Zo kan het zijn dat jouw oorwormen – in jouw bloempotjes – ook met een oorworm in hun kopje zitten.