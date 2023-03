PXL-studenten geven afvalhout een tweede leven

"Het idee is eigenlijk heel simpel", aldus Hilal Cilsal, commercieel directeur van EcoT4P. “Niet iedereen heeft een giraffennek of is even groot. Met ons opstapje – 60 cm hoog – kunnen kleinere mensen makkelijker bij zaken die wat hoger liggen. ‘Reach the places you never could’: dat is onze slogan.” De opstapjes maken de studenten volledig zelf, uit pallettenhout dat niet meer gebruikt wordt door bouwbedrijven. “Op die manier willen we een voorbeeld zijn voor bedrijven en laten zien dat hun afval gerecycleerd kan worden, om op die manier onze gezamenlijke ecologische voetafdruk te verkleinen.” De EcoT4p werd recent voorgesteld op een verkoopdag in Diepenbeek en kon daar al op heel wat interesse rekenen. "De verkoopprijs is 25 euro, wat echt een scherpe prijs is voor een opstapje dat nog niet in massaproductieaantallen beschikbaar is. We hebben ons product zo ontwikkeld dat je het gemakkelijk kunt dichtklappen en opbergen.” Het bedrijfje EcoT4P is een zogenaamd small business project, een studentenonderneming onder de beschermende vleugels van vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), met behalve Hilal Cilsal ook Jasper Boonen, Yakup Karadogan en Muhammed Pinar als bedrijfsleden.