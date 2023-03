Neos Maaseik wandelt door Mechelse heide

"Voor deze wandeling kwamen we samen aan het stationnetje van Eisden. Vanaf het stationnetje wandelde we richting de Salamander Maasmechelen (toegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen) om dan weer richting Eisden terug te keren. Het was een koud maar zeer aangenaam wandelweertje en iedereen genoot ervan. Na de wandeling werd er een hele tijd na genoten bij een lekker drankje en vlaai."