Neos Maaseik breidt bestuur uit

Dit jaar had die algemene vergadering een extra opdracht namelijk het bevestigen/vernieuwen van het bestuur. "Het huidige bestuur had al het nodige werk verricht en we waren dan ook blij dat we de vergadering konden vragen om hun goedkeuring te geven aan de uitbreiding van ons bestuur met maar liefst vier personen uit onze jongste leden. Uiteraard kregen we hier een unaniem ja voor", klinkt het bij het bestuur. Daarna was het tijd voor een driegangenmenu.