Na 10 jaar laatste snoeiles in de tuin van Jan aan de Bronweg

Pelt

Zondag werd in de tuin van Jan Vandekerkhof aan de Bronweg in (Over)Pelt onder handen genomen tijdens een praktische snoeiles voor de leden van TuinHier. “Snoeien kan ook simpel zijn”, zo demonstreerde snoeimeester Dirk Janssen. Het was de laatste snoeiles ten huize Jan Vandekerkof, die zijn tuin al ruim tien jaar voor praktisch lessen ter beschikking stelt. “De jaren hé! Ik word 80 en heb recent mijn huis verkocht om kleiner te gaan wonen en zo moest ik er een punt achter zetten”, Jan. Robert Sleurs van TuinHier Overpelt mag nu op zoek naar nieuwe tuin, maar had namens het TuinHier-team en zijn 500 leden uit dank voor tuinder Jan een gezond presentje bij. (path)