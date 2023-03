Waar eet … Ann Reymen? “Hier is de pasta van ‘la mamma’ om duimen en vingers bij af te likken”

Radiopresentatrice Ann Reymen: “Bij Boulebaar in Hasselt waan je je in een urban jungle.” — © Boulebaar/Inge Kinnet

Marloo’s in Hasselt

“In hartje Hasselt ligt dit leuke zaakje. Gezellig druk, maar op een fijne manier. Dat is niet te verwonderen, want de kaart is er dan ook heel lekker: een heerlijk ontbijt bijvoorbeeld, of boterhammen tijdens de lunch. Ik ben ook wel fan van het interieur en in de zomer hebben ze een gezellig terrasje vooraan. Snel zijn is wel de boodschap, want je kan er niet reserveren.”

Minderbroedersstraat 15 in Hasselt. Open: ma t.e.m. vr 9-17 uur, za 9-19 uur. Info: www.marloos.be

© Marloo’s

Bistro Bottega in Hasselt

“Shoppen en eten in één klap: leuker wordt het niet. La Bottega is al jaren een vaste waarde in Hasselt. Ik winkel er graag, omdat ze veel Belgische merken hebben. Ondertussen kan je ook genieten van een snelle hap in hun bistro. Het enige nadeel: je gaat blut weer naar buiten.” (lacht)

Raamstraat 19 in Hasselt. Open: ma t.e.m. za 9-18 uur. Info: www.labottega.be

© Bistro Bottega

Eclectica Gastrobar in Hasselt

“Dit zaakje staat eerlijk gezegd nog op mijn verlanglijstje, want ik ben een grote liefhebber van foodsharing. Ik bestel alles van de menukaart en overeet me voor twee dagen. Als er gyoza’s (Japanse dumplings, nvdr.) zijn, is mijn dag helemaal goed!”

Dorpsstraat 38/1 in Hasselt. Open: wo t.e.m. za 18-20.30 uur. Info: www.eclecticagastrobar.be

© Eclectica Gastrobar

Boulebaar in Hasselt

“Hier is het zo mooi, je waant je in een urban jungle. Ik bestel er graag een lekkere dirty chai latte. Extra handig bij Boulebaar: ze vriezen er ook eten in dat je kan meenemen en hup: je bent gesteld voor de rest van de week.”

Leopoldplein 17 in Hasselt. Open: wo, do en vrij 11-17 uur, za en zo 10-17 uur. Info: www.boulebaar.be

© Boulebaar

Trattoria Pulcinella in Hasselt

“Om van de echte, onvervalste Italiaanse sfeer én keuken te proeven, is Trattoria Pulcinella het ideale adresje. De pasta van la mamma is om duimen en vingers bij af te likken. Beste comfort food ooit!”

Fruitmarkt 14 in Hasselt. Open: ma, wo t.e.m. 12-15 uur en 17.30-20 uur, za 12-15 uur en 17.30-20.30 uur