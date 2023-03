Geen straf voor zeventiger die Zuhal Demir (N-VA) dood wenst: “U zou het best gevierendeeld worden”

De zeventiger, die sinds 1995 in Italië woont, moest zich vorige maand voor de Tongerse correctionele rechtbank verantwoorden voor verregaande doodsbedreigingen aan het adres van N-VA. In totaal zou het gaan over 217 mails, waarvan 43 berichten rechtstreeks voor minister Zuhal Demir bestemd waren.

“Ik zou u met plezier in elkaar rammen”, “N-VA’ers verdienen een plaats voor de muur en daarna het genadeschot” en “U zou het best gevierendeeld worden, zoals in de middeleeuwen”, zijn een greep uit de berichten die Demir in haar mailbox ontving. De man dreigde er verder ook mee om Demir een kogel door het hoofd te jagen, haar de kop in te slaan en haar tot de brandstapel te verbannen. Ook voormalig collega Lorin Parys werd meermaals geviseerd.

Neofascistische partij

De zeventiger had het tijdens de behandeling van de zaak over zijn zeer bijzonder motief. Zo ging hij terug naar zijn jeugdjaren, waarin hij door gruwelijke familieverhalen die hij als kind te horen kreeg, een trauma opliep. “Ik heb familie gehad die tijdens de Wereldoorlog verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt. Collaborateurs hebben nonkels en tantes van mijn familie uitgemoord. Ik heb de partij van Demir altijd beschouwd als Neofascistisch. Omdat Demir in de pers steeds op de voorgrond trad, heb ik haar geviseerd. Het was sterker dan mezelf en ik heb er enorm veel spijt van.”

Opschorting

De Tongerse procureur eiste achttien maanden cel en een geldboete van 800 euro. De raadsman van de zeventiger, meester Bert Partoens, wees dan weer naar de schending van de redelijke termijn: “Het dossier is gestart na een klacht in 2018 en in 2019 is mijn cliënt ondervraagd. Nadien heeft het nog twee jaar geduurd om te dagvaarden. Dat is een onverantwoorde vertraging.” De rechter is het hiermee eens en verwijst in zijn vonnis eveneens naar de overschrijding van de redelijke termijn.

Omdat de man ondertussen in therapie ging om zijn jeugdtrauma te verwerken en meermaals zijn spijt heeft betuigd aan het adres van de minister, kreeg hij de gunst van de opschorting. Daardoor is hij schuldig bevonden maar krijgt hij geen straf opgelegd. “Die man is ondertussen 71 jaar en beschikt over een blanco strafblad. Hij vertoonde op oprechte wijze inzicht in zijn maatschappelijk volstrekt laakbaar gedrag. (…) Hij dient wel te beseffen dat het een foutieve manier was om frustraties en woede te uiten en dat zijn handelen bovenal gevoelens van schrik en onveiligheid teweegbracht.” Zuhal Demir krijgt daarvoor een schadevergoeding van 1.500 euro.