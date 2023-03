Houthalense winkeluitbater die inbreker doodstak blijft aangehouden, advocaat in beroep

Hasan Y. mag nog niet naar huis. De raadkamer besliste om zijn aanhouding te verlengen. Advocaat Tom Van Overbeke tekent beroep aan. De 48-jarige winkeluitbater stak J.B. (36) uit Lummen dood. De inbreker was midden in de nacht de superette Nil Market in Houthalen binnengedrongen.

“Ik denk dat het belangrijk is om te vermelden dat het vandaag niet over schuld of onschuld gaat. Daarover wordt in een latere fase beslist”, reageerde advocaat Tom Van Overbeke na de raadkamer. Hij pleitte dinsdag om zijn cliënt Hasan Y. vrij te laten, eventueel onder voorwaarden. “Gezien de omstandigheden gaat het goed met hem. Hij is verzeild geraakt in een situatie die voor hem volledig nieuw is. Een situatie waar hij nooit mee geconfronteerd was geweest indien er niet bij hem werd ingebroken. Dat wringt. Hij wil graag zo spoedig mogelijk zijn leven voortzetten. Mijn cliënt wil terug naar zijn gezin, zijn personeel en zijn klanten.”

Van Overbeke vroeg om zijn invrijheidstelling of, indien dit niet mogelijk zou zijn, om zijn voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht uit te zitten. Maar de raadkamer gaat daar niet op in. De aanhouding van Hasan Y. werd verlengd. “Tegen deze beslissing tekenen we beroep aan”, luidt het bij de advocaat van de verdachte. De zaak van de ondernemer moet nu binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen verschijnen. “Daar zullen wij opnieuw aandringen op zijn invrijheidstelling”, verduidelijkt Van Overbeke.

Bewakingscamera’s

Volgens de eerdere verklaringen van de uitbater en de werkneemster die bij hem was, zou de inbreker op zaterdag 25 februari rond 1.30 uur hebben toegeslagen. Op dat moment waren hij en het vrouwelijk personeelslid bezig met de administratie in de Nil Market aan Herebaan-Oost. Het kwam vervolgens tot een schermutseling en Hasan Y. voelde zich bedreigd door de inbreker. De feiten werden op beeld vastgelegd door de vele bewakingscamera’s in de superette. ”Het onderzoek loopt nog volop, maar het is duidelijk dat die beelden erg belangrijk zullen zijn in een latere fase van het dossier”, aldus Tom Van Overbeke.

Advocaat Tom Van Overbeke. — © Raymond Lemmens

Hasan Y. haalde tijdens de schermutseling uit met een mes en verwondde de inbreker. Die zou even later in elkaar stuiken en ter plaatse bezwijken. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer doen. De uitbater werd gearresteerd en aangehouden. Sindsdien zit hij in de gevangenis.

Het dodelijk slachtoffer is afkomstig van Amsterdam, maar liet Nederland enige tijd geleden achter zich. J.B. stak de grens over en vestigde zich in Lummen. Met het plegen van de inbraak in Houthalen was hij niet aan zijn proefstuk toe. Volgens bronnen heeft de vroegere Amsterdammer een gerechtelijk verleden in Nederland en kwam hij ook in ons land al in contact met politie en justitie.