Takeaway tip: Veerle’s Keuken is er één met veel groenten en liefde voor traditionele gerechten

Als jong meisje roerde Veerle Coenen uit Dilsen-Stokkem al mee in de kookpotten bij haar oma. “Koken en eten is altijd een enorme passie geweest. Op familiefeestjes zorgde ik voor een pastabuffet. Tantes vroegen regelmatig of ik wat extra lasagne voor hen wilde maken. En zo ontstond drie jaar geleden het idee om van mijn hobby mijn bijberoep te maken.”

In volle coronatijd focuste Veerle zich op ontbijtmanden. “We mochten nergens naartoe, dus ik kreeg vaak de vraag om een ontbijtmand te maken bij verjaardagen van de ouders of grootouders. Zo ontstond ook de vraag naar hapjesschotels. Al snel volgden andere gerechten uit grootmoeders keuken, zoals stoofvlees, vidé, goulash en spaghetti. Ik wilde mensen zo veel mogelijk thuis laten genieten.”

Veerle heeft zowel vaste klanten die regelmatig porties komen afhalen, maar ook klanten die enkel bij gelegenheid een standaard ontbijtmand (50 euro voor 2 pers.) bestellen, ondernemers die een broodjesbuffet (13 euro p.p.) kiezen of families die bij een feestje voor een pastabuffet (15 euro p.p.) gaan. “Ik werk overdag nog als calculator in een bedrijf voor vloerverwarming. ’s Avonds en in het weekend trek ik me terug in de keuken, dat is mijn ontspanning. Dat wil wel zeggen dat ik de afhaalgerechten op voorhand maak en invries. Je kan ze dan op afspraak bevroren of ontdooid komen afhalen. Ik werk met verse producten, zo veel mogelijk lokaal gekocht. Wat mijn keuken nog typeert? Ik kook evenwichtig met veel groenten. Ik maak gerechten die ik zelf ook graag eet. Maar ik werk ook op maat van de klant, zo sta ik altijd open voor nieuwe creatieve ideeën.”

Veerle’s Keuken, Schoolstraat 98 in Dilsen-Stokkem. Enkel op bestelling minimum twee dagen op voorhand via 0468/07.96.61 of info@veerleskeuken.be. Info: www.veerleskeuken.be