LIVE CHAMPIONS LEAGUE. Kan Club Brugge stunten op het veld van Benfica?

Met duizenden waren ze, de supporters van Club Brugge die de afgelopen dagen Lissabon inpalmden. Ondanks het slechte resultaat in de heenmatch, ondanks het feit dat de kans op kwalificatie dinsdagavond enorm klein is. Maar Champions League spelen in maart, en dat in een prachtige stad: dat wilden de Club-fans voor geen geld van de wereld missen. Al was er ook een domper op de sfeer. “Een goaltje maken zou al mooi zijn”, klinkt het.

Het West-Vlaams is stilaan de voertaal op het Praça do Comércio...

Het Praça do Comércio is the place to be voor de duizenden Club-fans in Lissabon

