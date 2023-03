Leerlingen Don Bosco leiden pittig politiek debat in goede banen

"De leerlingen van het 6de en 7de jaar gaan in 2024 voor de eerste keer stemmen: in mei voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen en in oktober voor de gemeenteraadsverkiezingen", klinkt het. "Het is dus interessant voor onze jongeren om inzicht te krijgen in de standpunten van de verschillende politieke partijen. Actuele thema's kwamen aan bod zoals de energieprijzen, de pensioenleeftijd, een rijbewijs op 16 jaar, een elektrisch wagenpark, gratis openbaar vervoer voor scholieren, werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd en hulp aan asielzoekers."Door een debat op school komt politiek dicht bij de leerlingen en worden ze aangemoedigd om actief deel te nemen aan het politieke leven. De politici die deelnamen aan het debat waren Gaby Colebunders van PVDA, Jan Van den Bergh van Groen, Allessandro Cucchiara van Vooruit, Nawal Farih van CD&V, Laura Olaerts van NV-A en Jorn Vanspauwen van het Vlaams Belang. Het debat was op bepaalde momenten erg hevig, maar het werd in goede banen geleid door de leerlingen. "Daarom wil Don Bosco Genk Jani, Dilara, Jolien en Berkant bedanken voor de presentatie en Jonathan en Suleyman voor de digitale ondersteuning. Ook dank aan alle 7des voor de logistieke inzet."