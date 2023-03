Zwaar verbrande Oekraïense soldaten worden in Brussel behandeld: “Ze vonden zelfs geen aders meer”

In november vorig jaar heeft ons land vijf Oekraïense soldaten opgenomen die zwaar verbrand geraakten in de oorlog. Afgelopen maandag is de eerste van hen opnieuw richting Oekraïne vertrokken. Euforisch dat zijn ‘schietarm’ gered kon worden. Vier andere zwaargewonde soldaten revalideren nog in het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Brussel. Serhei en Sirhii (*) stonden uitzonderlijk ons te woord. “Ik wil terug. Ik moet terug. Het is mijn plicht.”