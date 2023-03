Louboutin viert dertig jaar rode zool en dat vraagt om een feestje

Dertig jaar geleden ontwierp de Franse schoenmaker Christian Louboutin zijn eerste schoen met de intussen iconische rode zolen. Dat vraagt om een feestje: de zolen speelden de hoofdrol in een dansvoorstelling en in Portugal opent binnenkort een hotel, helemaal gewijd aan het Louboutin-rood.

Christian Louboutin — © ISOPIX

Flashback naar 1993: Christian Louboutin had een probleem in zijn atelier. Hij had een roze en paars prototype van een schoen klaar, maar de zwarte zool van het ontwerp was te dominant. Hij leende de knalrode nagellak van zijn assistent en lakte de onderkant rood. Naar eigen zeggen wilde hij initieel gewoon het zwart uitwissen, niet per se rood toevoegen.

Toen hij het resultaat zag, kwam hij op het idee om toch voluit voor rode zolen te gaan. “Mensen die niet graag kleur dragen, zien toch graag rood”, zegt hij in een reactie aan AFP. “Ik herinner me de cinema van vroeger. Actrices in de jaren vijftig, zoals Sophia Loren, droegen zwart maar dan wel in combinatie met rode nagellak en lippenstift.”

LEES OOK:

De rest is geschiedenis. De zwarte pumps met rode zolen zijn tot op vandaag de bestsellers in het Louboutin-gamma. Om drie decennia zool te vieren, stonden ze centraal in een dansvoorstelling in de Parijse Opera Comique. De tientallen danseressen droegen – je raadt het al – stuk voor stuk de gegeerde stiletto’s. En het verjaardagsfeest gaat onverstoord door: later dit jaar opent Louboutin zijn eerste hotel in Portugal. Dat krijgt de naam Vermelho mee, wat letterlijk vertaald “rood” betekent.

Benieuwd naar de dansvoorstelling? Die zag er zo knap uit:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen