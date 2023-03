Opnieuw witte zwanen op vijver in De Motten

Patrick Jans, schepen van Milieu: “Twee jaar geleden lieten we twee zwarte zwanen vrij in het park. De Confrerie Tungrorum heeft hiervoor gezorgd. Helaas werd één van de twee zwanen gedood door Canadese ganzen. Vorig jaar hebben medewerkers van het Natuurhulpcentrum de Canadese ganzen weggevangen. Ditmaal kozen we voor een koppel witte knobbelzwanen. Deze soort is inheems, groter, fysiek sterker en territorialer dan de zwarte zwaan. De witte zwaan is in staat om Canadese ganzen te verjagen.” De witte zwaan staat ook op het wapenschild (op de vlaggen) van de stad Tongeren. “De dieren verbleven tot vorige week nog in het Natuurhulpcentrum waar ze alvast de kans kregen om aan elkaar te wennen. We kregen het signaal dat de dieren het goed met mekaar kunnen vinden. Wij zijn verheugd dat we deze dieren een nieuwe thuis kunnen bieden op de vijver aan de Velinx. Hier kunnen ze in alle rust verblijven. Hopelijk zorgen ze snel voor nageslacht. We zullen de dieren in hun nieuwe biotoop nauwlettend in de gaten houden”, besluit schepen Jans.Het is verboden de dieren te voederen. Voor het comfort van de dieren is een degelijke opstapplank aan de vijver voorzien.