Op naar nog meer olympische medailles: Be Gold-project waar Nina Derwael, Nafi Thiam en Red Lions van profiteerden verlengd tot 2032

In 2004 stampte het BOIC samen met de Nationale Loterij, ADEPS, Sport Vlaanderen en Ostbelgien het project Be Gold uit de grond. Het objectief was steeds om jonge sporttalenten te ondersteunen in hun topsporttraject. Het uiteindelijke doel zijn topachtnoteringen en medailles op de Olympische Spelen. Die aanpak wierp in het verleden al zijn vruchten af. Sinds de Olympische Spelen van Peking in 2008 leverde het project al acht medailles en 35 topachtnoteringen op tijdens de Olympische Spelen. Onder meer Nina Derwael, Nafi Thiam en de Red Lions genoten in het verleden van de steun van het project. Ook verschillende paralympische atleten worden opgenomen in het programma.

Huidige topatleten Nina Sterckx (gewichtheffen), Armand Marchant (alpineskiën), Ambre Ballenghien en Arthur De Sloover (beiden hockey) woonden het ondertekenmoment bij in de Flylounge in Brussel.

Ook de nieuwe lichting Be Gold-atleten werden dinsdag door Olav Spahl, de directeur topsport van het BOIC, officieel voorgesteld aan de pers. Het gaat om Mimoun Abdoul Wahab (atletiek), Merel Maes (atletiek), Nastja Claessens (basketbal), Cis Backeljau (breaking), Victor Martinez-Marechal (turnen), Nelson Onana Alima (hockey), Arno Van Dessel (hockey), Aaron Andries (roeien), Nina Jacquemot (rugby), Eline Verstraelen (zeilen), Andrea Caizza (skateboarding), Sarah Chaari (taekwondo) en Alexander Blockx (tennis).