Miet en Agnes, de oprichters van Buitenbeenpop, winnen eerste Kampse cultuurprijs

Leopoldsburg

De plaatselijke cultuurraad gaf in 2020 de aanzet voor de invoering van een jaarlijkse cultuurprijs, maar de pandemie stak stokken in de wielen. Dit jaar lukte het dan wel en konden er 10 genomineerden opgelijst worden die aangesloten zijn bij de cultuurraad. Het waren uiteindelijk die verenigingen die punten toekenden en Miet Lourdaux en Agnes Kemps als winnaars uitriepen. Dit duo stond aan de wieg van Buitenbeenpop, het openluchtfestival voor mensen met een beperking, dat vorig jaar een 23ste editie kende. Dat ze hiermee Leopoldsburg op verdienstelijke wijze op de kaart gezet was wellicht een belangrijk gegeven bij de beoordeling. (sb)