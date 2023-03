Jana uit ‘Blind getrouwd’ heeft nieuwe liefde gevonden

Jana De Bosscher (30) trouwde in het afgelopen seizoen van ‘Blind getrouwd’ nog met Christiaan, maar dat werd uiteindelijk niets. Maar het geloof in de liefde verliezen, deed ze niet. Terecht, want intussen heeft ze opnieuw een relatie. “Ik ben van het straat”, bevestigt ze vrolijk.

Of ze zichzelf een partner toewenst in 2023, vroegen we haar aan het einde van vorig jaar? “Daar zet ik geen tijd meer op in. Als het komt, dan komt het”, antwoordde ze toen. Het is er inderdaad van gekomen. Zo bevestigt ze zelf. Eerder deze week kwamen geruchten daarover op gang. Ze deelde foto’s van een gezellige picknick, met wafeltjes in de vorm van een hart. Vooral dat laatste was een voorteken. Haar gezelschap van de dag blijkt nu haar nieuwe vriend: Nico Aper. Hij is 33 en psychologisch consulent van opleiding. “Het is nog pril, maar het zit goed en voelt daarom al langer dan het is. We hebben elkaar leren kennen tijdens het uitgaan. We zijn beginnen te babbelen en toen hadden we een goede klik. Zo is dat gegroeid.” Hoewel ze er zeker geen geheim wil van maken dat ze weer gelukkig is, houdt ze het verder liever wat privé.

Jana nam het voorbije seizoen deel aan Blind getrouwd, waar ze gematcht werd met Christiaan Graulus. Aanvankelijk leek dat op een goede match uit te draaien, maar alsnog ging het de andere richting uit. Toen de beslissing moest genomen worden of ze met elkaar verder zouden gaan of niet, liet Jana de keuze aan hem. Het werd uiteindelijk een scheiding. Het respect tussen hen beiden bleef altijd bestaan. “Mijn huwelijk blijft mijn persoonlijk hoogtepunt van 2022”, vertelde ze nog bij ons aan het einde van het jaar. “Ook al is het niets geworden. Al was het ook zwaar achteraf. Mijn peter is die periode overleden, en hem had ik er heel graag bij gehad. Na het programma heb ik mijn klop gehad, toen kwam dat besef heel erg binnen dat iemand belangrijk heb verloren.”

Jana met Christiaan tijdens haar deelname aan ‘Blind getrouwd’. — © VTM

Online kreeg ze het tijdens haar deelname ook hard te verduren. De vele negatieve commentaren, zijn wel blijven hangen. “Denk erover na, want het doet iets met een mens als Vlaanderen u met de grond gelijkmaakt”, vertelde ze daarover. “De productie vond het knap dat ik open praatte over mijn laag zelfbeeld, maar dan trokken kijkers dat in twijfel. Dat was een heftige periode, ik ben blij dat dat voorbij is.”