Tegen Club Brugge zijn ze torenhoog favoriet, maar Benfica hangt ook schandaal boven het hoofd: “Gerecht vermoedt matchfixing”

Enzo Fernandez voor meer dan 120 miljoen euro verkocht aan Chelsea en al met anderhalf been in de kwartfinale van de Champions League: het lijkt allemaal rozengeur en maneschijn voor Benfica. Niets is echter minder waar. In de nasleep van een onderzoek naar corruptie raakte vorige week bekend dat het gerecht de club in verband brengt met matchfixing.

De bal ging aan het rollen met een onderzoek van het Portugese gerecht naar de gangen van Luis Filipe Vieira. Dat is de vorige voorzitter van Benfica, die enkele jaren geleden al eens in opspraak was gekomen in een corruptiezaak waarbij enkele rechters uit Lissabon zich hadden laten omkopen. Vieira stapte in 2021 op toen hij opgepakt werd voor ondervragingen in een ander onderzoek en wordt er nu van verdacht 1,6 miljoen euro verduisterd te hebben. Maar achter de zoektocht naar dat geld dreigt een hele beerput te zitten.

Televisiezender TVI en CNN Portugal melden dat de onderzoekers op dit moment de rekeningen van dertien personen doorlichten. Bij die dertien zitten onder meer scheidsrechters, oud-scheidsrechters en zelfs een voetbalcommentator. Nog maar een jaar geleden was ook al uitgelekt dat de club 1,9 miljoen euro betaald had aan voormalig scheidsrechter Bruno Paixao in ruil voor ‘een kwaliteitscontroledienst’.

10.000 euro om kleintjes te ‘motiveren’

Daarnaast zou het Openbaar Ministerie volgens datzelfde TVI ook vermoeden dat Benfica zich in minstens twaalf verschillende wedstrijden schuldig gemaakt zou hebben aan omkoping. Tegen Maritimo, Rio Ave en Boavista zou Benfica over een periode van drie jaar telkens gezorgd hebben voor een eigen zege. In zes andere matchen zou Benfica enkele kleine clubs zo’n 10.000 euro betaald hebben om concurrenten Porto en Sporting te verslaan. De feiten zouden zich voorgedaan hebben tussen 2016 en 2019.

Voormalig Benfica-voorzitter Luis Filipe Vieira. — © AP

Bij concurrent Porto staan ze intussen op hun achterste poten. “De topfunctionaris van Benfica op het moment van de feiten is corrupt”, fulmineerde directeur communicatie Francisco J. Marques bij O Jogo. “Paulo Gonçalves, de juridische directeur van Benfica, is veroordeeld voor corruptie ten gunste van Benfica en schade toebrengen aan FC Porto en Sporting. De club heeft laakbare, illegale en beschamende daden gepleegd die hun geschiedenis bezoedelen. (...) Het is nu wachten tot de sportrechtbanken in actie komen.”