Vijf jaar na de controverse: Victoria’s Secret komt terug met lingeriedefilé en dat lokt reactie uit

Het Amerikaanse lingerielabel Victoria’s Secret komt terug met de jaarlijkse modeshow. Deze werd vijf jaar geleden stopgezet na kritiek op de vrouwonvriendelijke en weinige diverse aanpak . Ondanks het feit dat het label beterschap belooft, twijfelt het internet of een comeback van de show überhaupt nodig is.

Wie terugdenkt aan het jaarlijkse defilé van Victoria’s Secret ziet in gedachten modellen flaneren in diamanten beha’s, met indrukwekkende vleugels op hun rug. Ze kronkelen zich een weg tussen de artiest van dienst, die de show van een streepje muziek voorziet. Diezelfde engelenvleugels en beha’s hangen sinds 2018 echter aan de haak. Toen werd beslist om de show af te voeren omdat die “niet meer paste binnen de marketingstrategieën van het bedrijf.”

Echte reden? De forse kritiek op het lingeriemerk. Volgens kenners seksualiseert het label vrouwen en past het niet in de huidige maatschappij waarin body positivity en inclusiviteit centraal staan. Daarbij komen dalende verkoopcijfers en kijkcijfers van de modeshow. In 2001 keken er nog 12 miljoen mensen, in 2018 waren dat er amper 3 miljoen. “Het defilé was altijd een belangrijk onderdeel van de merkopbouw en een opmerkelijke prestatie. We zoeken nu uit hoe we het lingerielabel kunnen herpositioneren”, klonk het toen.

Anno 2023 lijkt die herpositionering een feit. Timothy Johnson, CFO van het merk, kondigde afgelopen vrijdag aan dat de modeshow “later dit jaar” weer zal plaatsvinden. In een verklaring aan The Hollywood reporter benadrukte een woordvoerder ook dat het merk het doel heeft “om de toewijding aan het verdedigen van vrouwenstemmen en hun unieke perspectieven te versterken”.

Het is nog onduidelijk wat de nieuwe modeshow zal inhouden, maar uit internetreacties blijkt dat het publiek niet onverdeeld enthousiast is over de comeback. “Ik zal mijn verontwaardiging bewaren totdat we zien of ze daadwerkelijk inclusief zijn geworden of dat dit allemaal slechts performatief is”, aldus een kritische twittergebruiker. “Blij dat het terugkomt”, schreef iemand anders, “maar betwijfel of het net zo glamoureus zal zijn.” Anderen denken dan weer dat Rihanna met haar Savage X Fenty-shows aan Victoria’s Secret heeft laten zien hoe een hedendaagse, inclusieve lingerieshow eruit moet zien.

