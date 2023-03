Gaat het deksel van de beerput van de Vlaamse regering straks helemaal open? Jambon koopt alvast tijd

Wordt de plenaire zitting in het Vlaams Parlement, straks om 14 uur, een ongeziene vechtpartij tussen de regeringspartijen N-VA en cd&v? Of proberen die de levensgevaarlijke verwondingen die de Vlaamse regering nu al heeft opgelopen niet nog erger te maken? Zeker is alvast dat minister-president Jan Jambon cd&v zeker nog tot vrijdag de kans geeft om in te gaan op het stikstofvoorstel dat nu voorligt. Van de oppositie komen geen moties of andere manoeuvres. Zij willen vooral dat de enorme verdeeldheid binnen de meerderheid zich etaleert.