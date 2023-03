Speedpedelecs gaan vlot over de toonbank

Tijdens de eerste twee maanden van het jaar werden er in België 2.581 nieuwe speedpedelecs ingeschreven. Dat zijn er duizend (of bijna twee derde) meer dan begin vorig jaar. Dat is vooral te danken aan inschrijvingen door bedrijven of leasingmaatschappijen, zo klinkt het. “We verwachten dat de interesse van de particuliere klant in de komende maanden mogelijk nog zal toenemen dankzij de stijgende temperaturen.”

Ook de tweedehandsmarkt is in goede doen, met 998 doorverkochte speedpedelecs in januari en februari. Dat zijn er ruim de helft meer dan een jaar eerder, volgens Traxio wegens “het stijgende aantal leasespeedpedelecs die vrijkomen en die worden overgekocht of doorverkocht”.