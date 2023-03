Kortessemse Rita leeft twee weken bij Maya-vrouwen in Guatemala

Kortessem

Rita Bijnens is net terug van een prachtige reis in Guatemala. De plaatselijke ngo Trias nam haar en nog 15 andere leden van de vrouwenbeweging Ferm van 13 tot 25 februari mee op sleeptouw doorheen dit Centraal-Amerikaanse land en dompelde hen onder in de Guatemalteekse cultuur, maar ook in de thema’s gender en inclusie.

“Als vrijwilliger van Ferm was dit een unieke kans om kennis te maken met de Mayavrouwen van dit prachtige land, hun cultuur, hun dagelijkse beslommeringen, hun landbouw en zoveel meer,” vertelt Rita. “Zo’n 42% van de Guatemalteekse bevolking is Maya. Tijdens de reis werden we volledig ondergedompeld in de Maya-cultuur. Zo namen we bijvoorbeeld aan het Atitlánmeer deel aan een Maya-ceremonie met bloemen, vuur en kaarsen om het nieuwe jaar te vieren in de Maya-kalender.”

Tijdens inclusieworkshops legden Guatemalteekse dames uit dat er veel geweld tegen vrouwen en discriminatie tegen Maya’s heerst. “Enkele Maya-vrouwen inspireerden de Belgische deelneemsters met hun boeiende verhaal over hoe zij het schopten tot leiders in hun gemeenschappen. Ook de Belgische reizigers deelden hun persoonlijke verhalen.”

“Daarnaast bezochten we CCDA, een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor landbouwers, Maya-vrouwen en jongeren. Etnische minderheden worden namelijk op allerlei manieren gediscrimineerd in het land. Zo wordt bijvoorbeeld de oorspronkelijke bevolking weggejaagd in dorpen, zodat investeerders van het gebied een toeristische trekpleister kunnen maken.”

“Maar het hoogtepunt van onze reis was het tweedaagse verblijf bij Guatemalteekse gastvrouwen die lid zijn van Acodihue, een koepelorganisatie van boerenorganisaties. We deden mee met dagdagelijkse klussen zoals koffiebonen plukken, tortilla maken ... en stonden zo dichter dan ooit bij de leefwereld van Guatemalteekse boerinnen.” (rapo)