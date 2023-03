Vier PXL-studenten lanceren herbruikbare broodzakken

“Wij willen de afvalberg verkleinen door te stoppen met plastic of papier te gebruiken voor broodzakken en we gaan voor een milieuvriendelijk alternatief”, aldus Xander Vandeurzen, algemeen directeur van Impana. De Impana-broodzak wordt gemaakt uit biokatoen en nadien binnen Limburg op maat van de klant bedrukt. “Door het logo van onze klanten – veelal bakkerijen – op de broodzak te drukken, is het een win-winsituatie, zowel voor onze klanten als voor het milieu.” Het bedrijf Impana is een zogenaamd Small Business Project, een studentenonderneming onder de vleugels van vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), met twee studenten elektromechanica, Xander Vandeurzen en Rani Royackers, en twee studenten bouw, Wout Matthijs en Sander Vandeweyer, als bedrijfsleden.