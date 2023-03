Zorg-Houthalen-Helchteren trakteert 150 vrijwilligers op Turks ontbijt

Houthalen-Helchteren

Zaterdag trakteerde Zorg-Houthalen-Helchteren 150 vrijwilligers op een uitgebreid Turks ontbijt. “Het is de eerste keer dat we als bedanking dit luxe-ontbijt aanbieden”, vertelt Rob Geurts, directeur van het Woonzorgcentrum Vinkenhof. “Zorg omvat niet alleen ouderenzorg, maar ook thuiszorg en kinderzorg. We zijn een zelfstandig overheidsbedrijf dat valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.” Ook Ludo Moons zit aan de ontbijttafel in het Casino, hij is chauffeur voor minder mobiele mensen. “Ik vind het heel normaal dat ik mij inzet als vrijwilliger”, aldus de 70-jarige Ludo. “Heel mijn leven doe ik dit al. Eerst als Chiroleider, dan bij de KWB, de Gezinsbond en de parochie. Het loopt gewoon verder. Ik wil iets terugdoen voor de maatschappij die mij zo veel gegeven heeft. Ik krijg hiervoor meer terug dan ik zelf geef. Ik heb door mijn huwelijk lang in Halle gewoond, nu ben ik terug in mijn geboortedorp. Ik leerde een nieuwe partner kennen die ‘toevallig’ in een assistentiewoning op de Gorisberg woont. Na even heen en weer gependeld te hebben, wonen we daar nu samen, van waar ik nog gemakkelijker het nabijgelegen Vinkenhof kan bereiken.” (jli)