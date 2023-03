De stikstofcrisis verhit de gemoederen in de Vlaamse regering, maar weten jongeren waar dit over gaat?

Hasselt

De Vlaamse regering die in een diepe crisis zit, N-VA en cd&v die recht tegenover elkaar staan en de boze boeren: begrijpen jongeren wat het stikstofakkoord inhoudt en waarom onze regering het er zo moeilijk mee heeft? We vroeg het aan de studenten van Hogeschool PXL in Hasselt.

“Ik heb geen idee, ik ben niet mee met de politiek”, vertelt Toni (18). “Het gaat over de boeren enzo, toch?” Ook andere studenten kunnen ons geen verdere uitleg geven: “Ik volg het nieuws niet zo veel”, geeft Fatima (20) toe. Jens (20) daarentegen weet er alles over te vertellen: “Het probleem is vooral tussen de cd&v en de N-VA. N-VA en Open Vld hebben een nieuw plan opgesteld rond stikstof, maar dat moet goedgekeurd worden door cd&v.