LIVE. Vlaamse regering in diepe crisis om stikstofdossier, straks actuadebat

Het stikstofdossier heeft de Vlaamse regering in een diepe crisis gestort. Om 14 uur houdt het Vlaams Parlement een extra plenaire vergadering, met een actuadebat over de crisis, maar tot dan worden er geen onderhandelingen meer gevoerd. Komt het toch nog tot een akkoord of gaan we naar een regering in lopende zaken? Volg alles hier live.