Wetsdokter over dood De Luca: “Massimo kreeg twee messteken en bloedde leeg”

Maasmechelen/Tongeren

Massimo De Luca (25) had nauwelijks een overlevingskans nadat Andreo Carollo (51) hem met twee messteken toetakelde. “Het slachtoffer is zo goed als leeggebloed. Tijdens de reanimatie is 3,5 tot 4 liter bloed toegediend terwijl de normale hoeveelheid in het lichaam 5 liter bedraagt.”