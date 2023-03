Davina en Kenzo verkozen tot Miss en Mister Limburg International 2023

Zaterdag 4 maart werd in de Ritmo studios in Hasselt de Miss en Mister Limburg International verkiezingen 2023 georganiseerd door modellenbureau Models Inc International.

De show begon met de allerkleinsten, de Junior Models. De dertien jarige Melvin Indekeu uit Opoeteren werd Junior Mister Limburg 2023 en de 7-jarige Ibrahim Koshani uit Lanaken werd Best Junior Model 2023.

Nadat ze zich persoonlijk hadden voorgesteld en het publiek hadden geanimeerd met een dansact liepen zowel de vrouwelijke als mannelijke modellen op de catwalk in casual, city wear, badmode en galakleding.

Dezelfde avond werd eveneens de Nederlandse Miss Limburg International verkozen, omdat het een competitie betreft met meisjes uit zowel Belgisch- als Nederlands-Limburg. De avond werd gepresenteerd door Daan Ketelslegers uit Genk. Toen de jury zich terugtrok naar de green room om de punten te tellen, werden het publiek en de supporters van de kandidaten getrakteerd op een optreden van zanger Fabrizio. En dan kwam het verdict. De Nederlandse Miss Limburg Int 2023 werd Sari Souren (19) uit Heerlen. De sjerp van Best Male Model ging naar Emiel Janssen (22) uit Lummen en Kenzo Bortels (23) uit Tongeren werd de nieuwe Mister Limburg Int 2023. Na de selectie van de meisjes die in augustus naar Spanje mogen voor de verkiezing van Best Model of Europe werd de sjerp van het Best Catwalk Model Limburg overhandigd aan Briddy Baens (18) uit Bocholt. En dan volgde tot slot de top drie: second runner-up werd Barbara Fleerakkers (18), first runner-up Ann-Sophie Van Gerven (25) en de uit Martenslinde (Bilzen) afkomstige Davina Vercruysse (20) werd de nieuwe Miss Limburg Int 2023.

Foto 1: Briddy, Davina, CEO Joseline, ex-miss Rani, Anne-Sophie en Barbara. Foto 2: Emiel, ex-mister Bjorn, Kenzo en CEO Joseline.