Bewoners van het Weyerke mogen lammetjes knuffelen

Houthalen-Helchteren

Een groep van Dienstencentrum Het Weyerke bracht zopas een bezoek aan Limburgs Landschap in Hengelhoef. De 25 bewoners en begeleiders mochten onder het toeziende oog van schaapherder Christel Vautmans de lammeren knuffelen. “We hebben zelf wel geitjes, paarden en eenden, maar geen schapen”, vertelt ergotherapeut Saartje De Haes. “Voor de bewoners is het een leuke uitstap. De lammetje hebben een hoog knuffelgehalte.” In de stal dartelen 145 lammetjes rond. Er moet nog één schaap bevallen. “Hun dracht bedraagt vijf maanden min 5 dagen”, weet Christel. “Wij kweken enkel met het Kempische heideschaap. De lammetjes zogen acht weken bij de moeder. Ik nummer hen met een oormerk, zodat ik weet welk lam bij welk schaap hoort. Er is één lam dat verstoten werd door de moeder. Die geef ik zelf melk met de papfles.”