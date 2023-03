Het Kringetje al 40 jaar op de planken, met een lach en een traan

Het Kringetje is een gevestigde waarde in Nieuwerkerken. De toneelgroep bestaat veertig jaar en viert deze bijzondere verjaardag met een tentoonstelling in Ontmoetingscentrum De Brug. Een gelegenheid om even terug te blikken met voorzitter Geert Clerix.

Al 40 jaar staat Het Kringetje op de planken, met theaterproducties gaande van komedies, kluchten tot drama’s. Voorzitter Geert Clerix: “In 1982 waren enkele leden van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen gestart met het opluisteren van gezelschapsavonden voor alle Nieuwerkerkenaren. Het werd onmiddellijk een succes, en daarom besloten ze om dit professioneler aan te pakken. Ze vonden ene regisseur en andere mensen met kennis van zaken. Jaar na jaar groeide het ledenaantal uit tot een volwaardig toneelgezelschap. En de rest is geschiedenis.”

Vanwaar komt de naam Het Kringetje?

“Op een winteravond in de beginjaren zaten de spelers rond de houtkachel in een zaaltje in Binderveld om te repeteren. Iemand opperde dat het ook tijd werd om een naam te bedenken voor het gezelschap. Iemand van de groep zei toen ‘We zitten hier zo gezellig in een kringetje rond de stoof’. En zo werd de naam geboren.”

Hoe vieren jullie het 40-jarig bestaan ?

“Onze nieuwste voorstelling ‘De kat in de kelder’ komt eraan in Ontmoetingscentrum De Brug. Tijdens de periode van opvoeringen van deze absurde komedie organiseren we daar ook een overzichtstentoonstelling. Daarnaast komt er ook nog een groot feestmoment voor alle 160 (ex)-leden van de voorbije 40 jaar.”

Wat is er te zien tijdens de tentoonstelling?

“Met vele foto’s, affiches, attributen, kostuums, toneelscripts en anekdotes proberen we een beeld te schetsen van onze rijke geschiedenis. Het verzamelen van dit rijke archief heeft wel wat tijd gevergd, maar we zijn erin geslaagd om alles overzichtelijk bij elkaar te brengen. Een goed draaiende vereniging draait op enthousiaste vrijwilligers ,die jaar in, jaar uit het beste van zichzelf geven. Samen een decor opbouwen, samen naar theater gaan, maar ook samen afwassen, opruimen en verhuizen. Er wordt hard gewerkt, maar ook heel wat afgelachen, en dat reeds 40 jaren lang. Op de tentoonstelling krijg je als bezoeker een inkijk in de activiteiten achter de schermen.”

Welke grappige momenten zijn jou vooral bijgebleven?

“In elke film bestaan er bloopers, en dat is niet anders bij toneelopvoeringen. Doorheen de jaren zijn er heel wat misverstanden geweest, zowel op het podium als naast. Zo ging ooit het elektrisch bediende theaterdoek niet meer omhoog na de pauze. Dat was een moment van totale paniek waarbij de intromuziek tot vervelens toe werd afgespeeld. Ikzelf zakte door een tafeltje tijdens het stuk Boeing Boeing. De mensen lagen plat van het lachen. Gelukkig gebeurde dit tijdens de laatste voorstelling. Een andere keer vergat iemand zijn tekst en kreeg een black-out. De souffleur van dienst deed als het mogelijke om de tekst voor te zeggen, maar niets hielp. De hele zaal had ondertussen de tekst enkele malen gehoord, omdat de souffleur harder en harder begon te roepen.”

Maar soms zijn het toch ook jullie eigen mensen die anderen een poets willen bakken?

“In de beginjaren werd er wel eens een grap uitgehaald door de mensen achter het decor, vaak tijdens de laatste opvoering. Bijvoorbeeld lijm smeren aan bestek of smeervet smeren aan een sporttoestel. Andere fratsen waren een matras kletsnat maken, schunnige prentjes plakken in een krant of boek. Ook een klassieker: attributen vastschroeven, zodat ze niet meer verplaatsbaar zijn. Wat ook ooit gebeurde was bier vervangen door citroensap. Probeer dan maar eens te acteren zonder dat het publiek dit merkt. Soms stijgen spelers dan boven zichzelf uit, en kunnen de andere personages op het podium hun lach niet meer inhouden. Als dan de hele zaal mee plat ligt, dan is dat toch geweldig niet?"

Naast lachen zal er ook wel eens een traantje weggepinkt worden?

“Jazeker, tijdens het stuk ‘Het derde rijk in de vierde wijk’ kregen velen een krop in de keel wanneer de oorlogsmiserie perfect in woord en beeld werd gebracht. Zien wenen doet wenen. Er zijn heel wat actrices en acteurs de revue gepasseerd die een zaal tot tranen toe in beweging brachten. Maar ook hebben we zelf de nodige tegenslagen gehad, bij het plots wegvallen van trouwe leden, regisseurs en sympathisanten. Wanneer men jaren samenwerkt, is de band tussen de leden echt hecht geworden en is afscheid nemen zwaar."

Vinden jullie nog mensen die toneel willen spelen?

"Bij Het Kringetje is dat nooit echt een probleem geweest. Er lopen hier genoeg zotten rond om in één of ander rolletje te kruipen. (lacht) Vele toneelverenigingen benijden ons omdat we zoveel mannelijke als vrouwelijke spelers hebben. Tegenwoordig zijn ze wel niet allemaal afkomstig uit Nieuwerkerken, maar we werken toch vaak met mensen uit de buurt."

- Praktisch: Tentoonstelling 40 jaar ‘Het Kringetje’: gratis vanaf vrijdag 10 maart tot en met zaterdag 18 maart in Ontmoetingscentrum De BrugReservatie voor de opvoeringen van 10,11,12,15, 17 ,18 maart via telefoonnummer 0476/68 83 62