Drie dertigers uit Georgië opgepakt voor winkeldiefstallen in Diepenbeek

De verdachten sloegen toe in het winkelcomplex in de Wijkstraat in Diepenbeek. Politie Limburg Regio Hoofdstad werd maandagmorgen opgeroepen voor de winkeldiefstallen in de Carrefour, Action en het Kruidvat. Drie Georgiërs werden er gecontroleerd. Ze hadden gestolen goederen bij. Die hadden een totale waarde van 550 euro. Een deel van de buit kon teruggegeven worden aan de benadeelde winkels. De drie verdachten werden gearresteerd en verhoord met een tolk. De dertigers gaven de diefstallen toe. Ze konden niet meteen worden gelinkt aan nog meer diefstallen. Parket Limburg besloot de drie verdachten te dagvaarden in snelrecht.