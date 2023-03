Personeel Delhaize grootsteden legt spontaan werk neer: “Terecht”

Het personeel van enkele grote winkels van Delhaize heeft dinsdagochtend spontaan het werk neergelegd. Die beslissing kwam er nadat Delhaize had aangekondigd dat alle winkels in eigen beheer overgedragen zouden worden aan zelfstandige uitbaters.

Klanten kunnen de winkels waar het personeel het werk heeft neergelegd niet meer betreden. Zowel de ingang van de grote Delhaize aan de Watersportbaan in Gent als die op de Boomsesteenweg te Wilrijk ging rond kwart voor tien dicht.

Om 9.40 ging ook de Delhaize aan de Luikersteenweg in Hasselt weer dicht. De klanten die binnen winkelen, mochten hun aankopen beëindigen, daarna werd de toegangsdeur met winkelwagentjes gebarricadeerd. “Zeker voor vandaag, maar wellicht de hele week”, zegt Moniek Motmans van BBTK. “Dit is een mokerslag voor alle 65 mensen die hier werken en hun ziel insteken. Dit had niemand zien aankomen, integendeel. En de vraag is welke zelfstandige ondernemer een winkel als deze, met 65 personeelsleden, kan overnemen. Bovendien gaan het loon en de arbeidsvoorwaarden nooit dezelfde als vandaag zijn.”

Ook in de hoofdstad zijn er acties. “In Brussel staken bijna alle winkels”, zegt ACLVB-secretaris Wilson Wellens.

“Personeel in diverse Delhaize winkels legt het werk neer. Terecht!”, schrijft intussen Kristel Van Damme, sectorverantwoordelijke retail bij de christelijke vakbond ACV Puls, op Twitter.