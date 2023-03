Hoeseltse milieuprijs gaat naar… Alkenaars en Bilzense

Hoeselt

Twee Alkenaars en een Bilzenaar zijn door de Hoeseltse Leefmilieuraad voor Advies verkozen tot meest ‘Milieuverdienstelijke Hoeselaars’ van 2022. Toen de drie vrienden Mirte Vanstippelen en Kristof Konings uit Alken en de Bilzense Evi Nijs ontdekten dat Haspengouw het minste bos heeft in Limburg, namen ze zelf het initiatief om een bos te planten, het Bollebos. “Een geweldig initiatief”, aldus de juryleden, Annita Gijbels van de Hoeseltse Leefmilieuraad en Guido Bijnens van Natuurpunt. “Op het Paneel hebben tientallen vrijwilligers eind november een bos van 2.000 bomen aangeplant. Dat werd betaald met ingezamelde giften.” Kristof: “Ons initiatief voor het Bollebos, het bijplanten van bos, loopt nog steeds en we zoeken nog een nieuw perceel in Haspengouw”. (frpe)