Julie Vermeire crasht na vele haatberichten: “Je bent even zielig als je moeder”

Julie Vermeire is een tijd geleden gecrasht onder de vaak keiharde berichten die ze op haar sociale media krijgt. “Vader raadt me aan daar niet op in te gaan, dat geeft alleen maar zuurstof aan de haters.”

De familie Vermeire is momenteel het onderwerp in de realityreeks De Vermeires. In Dag Allemaal vertelt Julie deze week dat dat vaak leidt tot heftige reacties op haar sociale media. Onlangs schreef iemand zelfs: “Je bent even zielig als je moeder.” Dat is Eva Pauwels, de moeder van Julie (24) en Maxime Vermeire (23).

Julie Vermeire zegt dat ze een tijd geleden gecrasht is onder al de harde commentaren op haar en haar familie. De familie moest haar troosten. Haar vader raadde haar toen aan niet te reageren op de haters “want dat geeft hen alleen maar meer zuurstof”. Ze heeft dan wel Twitter van haar telefoon verwijderd.

Ze vertelt nog dat de tv-wereld vaak fake is. Mensen die zich voordoen als je vrienden, blijken dat niet te zijn. Ze geeft een voorbeeld van tijdens een drukke draaidag waarop de ploeg enkel maar suikerwafels te eten kreeg. Julie pleitte dan voor een gezonde maaltijd, maar dat werd haar niet in dank afgenomen. Ze zegt dat ze het afgeleerd heeft mensen te snel te vertrouwen.

Eva Pauwels en Julie Vermeire.