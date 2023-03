Oeps, verkeerde verf gebruikt: stadsdiensten bekladden eigen binnenstad

Op een vijftiental plaatsen in het centrum van Sint-Truiden zijn opvallende ‘NO GO’-zones met witte arceringen aangebracht op de stoep. Dit lijkt wel gedaan met witte verf of graffiti. “Door miscommunicatie is er iets misgelopen met het soort spuitbus om tijdens de carnavalsstoet de ‘no go’-zones aan te duiden”, legt schepen voor Middenstand Hilde Vautmans (Open Vld) uit. Gemeenteraadslid Carl Nijssens vraagt dat het stadsbestuur dringend haar zelf bekladde stoepen weer proper maakt.