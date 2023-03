Fotofinish in GP Monseré blijft nazinderen: Lotto-Dstny vraagt aan UCI bewijs dat Gerben Thijssen won

De commotie na de GP Jean-Pierre Monseré blijft aanhouden. De wedstrijd eindigde zondag in een millimetersprint tussen Caleb Ewan en Gerben Thijssen. Na beraadslagen van de fotofinish oordeelden de wedstrijdcommissarissen dat de zege naar Thijssen ging. Maar nu duiken her en der foto’s op die verwarring zaaien en blijkbaar laten uitschijnen dat de Australiër de winnaar is. Bij het team van Lotto-Dstny willen ze nu ook wel eens duidelijkheid en hebben ze bij de UCI gevraagd de fotofinish te mogen zien.

“Let wel, wij dienen geen klacht in bij de UCI. We willen enkel een beeld van de fotofinish zien, de foto die werd bekeken door de wedstrijdjury en waarmee werd bepaald wie uiteindelijk de winnaar was”, stelt Stéphane Heulot, CEO van Lotto-Dstny.

Heulot legt uit dat Nikolas Maes, zondag sportdirecteur bij Lotto-Dstny, de fotofinish niet kon bekijken. “Hij kreeg wel een beeld te zien van een foto van de fotofinish. Er zou blijkbaar een probleem geweest zijn met de computer. Nu vraag ik heel simpel of we die bewuste fotofinish alsnog kunnen bekijken. Zo hebben we een bewijs dat onze renner terecht als tweede werd gezet”, gaat Heulot verder.

De CEO maakt de vergelijking met de openingsetappe van de UAE Tour vorige maand, toen Tim Merlier (Soudal-Quick Step) na een fotofinish als winnaar werd aangeduid voor Ewan. “Toen was duidelijk te zien dat Merlier het haalde en hebben we ons daar onmiddellijk bij neergelegd. Maar in de GP Monseré hebben we die bewuste foto nooit gezien. Bovendien komen er nu her en der beelden boven die de beslissing in twijfel trekken. Ik herhaal dat wij geen klacht indienen maar enkel het bewijs willen dat de wedstrijdleiding Thijssen terecht als winnaar aanduidde. Is dat zo dan, heb ik daar geen probleem mee. We willen enkel duidelijkheid.”