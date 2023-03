GEPROEFD. In Pelts restaurant tafel je in een huiselijk en warm interieur met voldoende privacy

Lekker tafelen in een knus kader met zicht op de Dommel, er zijn ergere dingen in het leven. Chef Eric-Jan Dewit serveert in Petite Source in Pelt een fijne keuken die hijzelf als klassiek Frans omschrijft, maar waarin we toch ook Aziatische accenten ontdekten.

Ze zijn allebei al eventjes de vijftig gepasseerd. Tijd om voorzichtig aan een rustiger bestaan te denken, zou je vermoeden, maar Eric-Jan Dewit (59) en zijn vrouw Marlies (54) delen die opvatting niet. Toen ze in 2019 in Pelt aan de Dommel een vervallen molengebouw van meer dan honderd jaar zagen, kregen ze renovatiekriebels en maakten ze van de coronaperiode gebruik om het volledig te strippen. Pakweg een jaar en tonnen afval later verhuisden ze van hun restaurant in het centrum – toen heette het De Pepermolen – naar Petite Source.

We schoven aan voor een viergangenlunch (65 euro) met aangepaste wijnen (35,50 euro). We werden meteen verrast door de gepersonaliseerde menukaart met vermelding van onze naam, datum en uur. “Een restant van corona, toen we de gasten met het mondkapje op moesten ontvangen. Met die kleine geste probeerden we er toch nog iets persoonlijks van te maken”, zegt gastvrouw en sommelier Marlies. Dat persoonlijke mochten we tijdens de hele service ervaren.

© Boumediene Belbachir

We gingen van start met vier amuses, waarvan we vooral de kreeft met nori (Japans zeewier) en chawanmushi (Japans eiergerecht) met dashi (Japanse bouillon) onthouden. Zoals al aangehaald: het was niet al Frankrijk wat de klok sloeg. Snel volgde het voorgerecht, opgediend door de chef: een kransje van blokjes rauwe tonijn met daartussen stukjes bloedsinaasappel, afgewerkt met sesamkrokantjes. Verrassende combinatie met smaken die goed matchten.

© Boumediene Belbachir

Daarna volgde een mootje skrei in een lekkere emulsie van wei (vloeibaar bijproduct van de kaasproductie) met daarbovenop een behoorlijke portie avruga (haringkaviaar). Het hoofdgerecht dan: een stuk kalfslende in een foyotsaus (een combinatie van bearnaise en runderfond) met aardpeer en witloof als groentegarnituur. Het vlees was mooi rosé gebakken, de saus overheerste niet. We sloten af met een quenelle van abrikoosijs op een brownie, gefinetuned met schuim van yuzu. Echt iets voor zoetekauwen.

© Boumediene Belbachir

Conclusie: Eric-Jan Dewit is een chef die de klassieke bereidingswijzen uit de Franse keuken uitstekend beheerst. Daar voegt hij discreet exotische toetsen aan toe. O ja, nog iets over het wijnarrangement. Dat was royaal en zeer in orde. Vooral het glas wit (60% grüner veltliner, 40% riesling) van het bekende Oostenrijkse domein Rosi Schuster (verkrijgbaar bij Ad Bibendum in Sint-Truiden) kon ons bekoren.

Waarom hier uit eten?

1. Op de wijnkaart geen uitstapjes naar de nieuwe wijnwereld. Marlies houdt het bij Frankrijk, Italië en Spanje. Toppers, maar ook instappers, zoals een dolcetto d’Alba van het bekende Piemontese huis Albino Rocca voor 34,50 euro.

© Boumediene Belbachir

2. Het interieur heeft onder meer dankzij de parketvloer, de authentieke gebinten, de geluidwerende wanddraperieën in taupetinten, molenrad, de wijnnissen en fijn tafellinnen een onweerlegbare huiselijkheid.

3. Tijdens de coronaperiode werden de tafels op de reglementaire afstand van anderhalve meter geplaatst. Na de pandemie bleef die behouden, met voldoende privacy voor de gasten en een comfortabele bediening als gevolg.

Molenzicht 16 in Pelt. Open: ma, di en vr 12 en 18.30 uur, za 18.30 uur en zo 12 uur. Tel. 011/63.19.40. Info: www.petitesource.be