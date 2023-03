Rode Duivels willen nieuw tijdperk inluiden met nieuwe campagne voor fans: “Wir schaffen das!”

De Belgische voetbalbond pakt uit met een campagne om de fanbeleving rond de nationale ploeg opnieuw aan te wakkeren. Open trainingen, een grote tifo voor de kwalificatiematch in Zweden, een buscolonne voor partij in Duitsland… en dat onder het motto “Wir schaffen das”, een knipoog naar de afkomst van nieuwe bondscoach Domenico Tedesco, het EK van 2024 in Duitsland én onze derde landstaal.

De Rode Duivels beginnen later deze maand aan een nieuw hoofdstuk. Op 24 maart zullen ze in Zweden hun eerste kwalificatiematch voor het EK van volgend jaar in Duitsland spelen. Dat zullen ze doen zonder enkele vooraanstaande leden van de Gouden Generatie: eerder deze week nam na Eden Hazard ook Toby Alderweireld al afscheid van de nationale ploeg. En mét een nieuwe coach: Domenico Tedesco heeft de rol immers overgenomen van Roberto Martinez.

“Met een nieuwe coach en een nieuwe sportieve leiding breekt voor ons een nieuw tijdperk aan bij de Rode Duivels”, zegt Directeur Marketing en Communicatie van de KBVB Manu Leroy in een persbericht van de voetbalbond. “Daarbij geloven we in onze eigen kracht, maar weten we ook dat we meer dan ooit onze supporters zullen nodig hebben om ons te kwalificeren voor EURO 2024.”

Open trainingen, tifo en buscolonne

Bedoeling is om de fans zowel fysiek als digitaal nauwer te betrekken bij de Rode Duivels. Er zullen opnieuw open trainingen komen in Tubeke, maar er zullen ook ‘fan conferences’ georganiseerd worden waar supporters de jongere spelers kunnen ontmoeten en leren kennen en zelf hun eigen vragen mogen stellen.

Voor de EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden is het plan een tifo met zo veel mogelijk namen van fans op te ontrollen. “Zo worden de Rode Duivels niet alleen gesteund door de fans die naar Stockholm zijn afgereisd, maar ook de door de fans thuis.” (Wie zijn naam aan de tifo wil toevoegen, kan dat via deze link doen.)

Ook voor de oefenmatch tegen Duitsland die enkele dagen later zal doorgaan in Keulen heeft de voetbalbond een speciaal plan voorzien: de Red Devils Express 2.0. Alle bussen van supportersvereniging 1895 zullen vooraf verzamelen blazen in Eupen, waar vanaf 15 uur een feestje georganiseerd zal worden. Tussen 17u en 17u30 zullen die bussen dan in colonne naar het RheinEnergieStadion rijden. Ze is wel enkel geldig voor leden van supportersclub 1895.

Merkel

“Wir schaffen das” (vertaling: dit lukt ons) verwijst naar een uitspraak van voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel in 2015 toen gevreesd werd dat Duitsland de instroom van vluchtelingen niet zou aankunnen. Met “Alles geven” en “On va le faire” heeft de campagne ook afsplitsingen naar de andere landstalen.

