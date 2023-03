Dochtertje van Nicolas De Bruyn uit ‘The Sky is the Limit’ lijdt aan zeldzame ziekte

Nicolas De Bruyn vertelt deze week in Dag Allemaal dat het jonge vaderschap momenteel veel kommer en kwel meebrengt. Het was vooreerst al lastig voor het koppel om zwanger te geraken. Toen die lijdensweg voorbij was, werd hun baby vijf weken te vroeg geboren. Na de geboorte van hun dochtertje Sarah begonnen de problemen pas goed.

Nicolas vertelt dat ze al kort na de geboorte zagen hoe hun baby stuiptrekkingen kreeg. Ze wisten niet wat er gaande was. Toen hun dochtertje weer zo’n aanval kreeg, hebben ze dat gefilmd. Die beelden hebben ze voorgelegd aan de zus van Nicolas, die kinderarts is.

Op haar aanraden zijn ze bij de volgende aanval meteen met Elisabeth naar het ziekenhuis gereden. Daar hebben ze het meisje onderzocht en konden de dokters snel de juiste diagnose stellen: infantiele spasmen, een zeldzame vorm van epilepsie bij kinderen jonger dan één jaar. In drie op de vier gevallen zetten die aanvallen de hersenontwikkeling stop.

De dokters hebben Elisabeth meteen behandeld, met een lumbaalpunctie om hersenvocht af te nemen. Toen het koppel hun dochtertje terug naar huis mocht meenemen, werd Elisabeth in de wagen plots heel stil. “We dachten dat ze dood was” zei Nicolas. “Maar ze bleek gewoon suf van de medicatie.” De aanvallen lijken nu te zijn gestopt. “Hopelijk blijft het zo, volgens de dokter heeft ze geen pijn tijdens zo’n aanval, maar ze loopt dan wel tekens hersenschade op”, aldus Nicolas.