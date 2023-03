Boston Celtics verliezen voeling met leider Milwaukee Bucks na derde verlies op rij in NBA

In afwezigheid van de andere sterkhouders Jayson Tatum en Al Horford moest Jaylen Brown vol aan de bak tegen de Cavaliers. Met 32 punten, 13 rebounds en 9 assists was de tweevoudige All-Star op de afspraak, maar toch ging de verliezend finalist van vorig seizoen onderuit. Cleveland maakte in het derde kwart een achterstand van 15 punten goed en trok onder impuls van Donovan Mitchel (40 punten, 11 rebounds) en Evan Mobley (25 punten, 17 rebounds) aan het langste eind. In het verliezende kamp was het voor Grant Williams extra balen want hij miste in de slotseconden van de reguliere speeltijd twee vrijworpen.

Door het derde opeenvolgende verlies ziet Boston als nummer twee in de tussenstand van de Eastern Conference leider Milwaukee weer wat meer afstand nemen. De Bucks genoten van een rustdag en spelen dinsdagavond in Orlando.

Denver, de nummer 1 in de Western Conference, won voor eigen publek met 118-113 van Toronto. Jamal Murray werd met 24 punten topschutter van de partij. Tweevoudig en regerend MVP Nikola Jokic greep met 17 punten, 13 rebounds en 9 assists net naast een nieuwe triple-double.

De hoogste score van de avond kwam op naam van Joel Embiid. De Kameroense vedette leidde Philadelphia, de nummer drie uit de oostelijke conference, met 42 punten naar de winst in Indiana. De 76ers haalden het van de Pacers met 143-147. Bij de thuisploeg was Tyrese Haliburton met 40 punten en 16 assists de sterkhouder.