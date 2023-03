Koppel vindt goedkope woning, maar kan ogen niet geloven tijdens bezichtiging: “Bomvol Bijbels en porno”

Een Amerikaans koppel was wanhopig op zoek naar een appartement, maar Syndey (27) en Kieran (27) hadden de hoop om iets betaalbaar te vinden bijna opgegeven. Tot ze een huis met drie verdiepingen vonden dat nog goedkoper was dan de meeste flats die ze al hadden bezocht. Maar toen ze de woning gingen bezichtigen, wisten ze meteen waarom dat zo was. “Het huis was van een hoarder geweest en stond tot de nok vol met spullen”, aldus het koppel. En de vorige bewoner hield er een aparte smaak op na. “Hij was blijkbaar een geconflicteerde man”, aldus Sydney. “Het stond er bomvol Bijbels, religieuze spullen en pornografische boeken en magazines.” Ze besloten het huis toch te kopen en op te knappen, en deelden hun avontuur op TikTok.