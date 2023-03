Plots zit Benjamin Dalle op héél belangrijke ministerpost

Minister Benjamin Dalle is de enige Brusselaar in de Vlaamse regering. En dat maakt het voor N-VA nóg moeilijker om aan te sturen op het ontslag van cd&v-ministers.

Het is niet de meest sexy bevoegdheid. De Vlaamse minister van Brussel heeft eigenlijk niet zo heel veel te zeggen over de hoofdstad. Maar de post is wél van groot belang in de huidige crisis binnen de Vlaamse regering. Huidig minister Benjamin Dalle is immer cd&v’er en de enige Brusselaar binnen de regering. Juridisch gezien moet elke Vlaamse regering minstens één excellentie uit de hoofdstad tellen. Mocht N-VA aansturen op ontslag van de cd&v-ministers, dan duikt er dus een extra moeilijkheid op.

De regering kan niet verder zonder een nieuwe Brusselaar te benoemen, en daarvoor heeft het in elk mogelijk scenario steun nodig van de huidige oppositiepartijen. Binnen cd&v slaat men zich op de borst: “N-VA kan ons dus eigenlijk niet buitenzetten.” (hh)